郭台銘：將台灣打造成科技島

表態投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘（前右）23日至新竹縣義民廟參拜，也展現高人氣，大批支持群眾爭相要與郭台銘握手。中央社記者郭宣彣攝 108年5月23日

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）鴻海董事長郭台銘今天造訪新竹縣，晚間到國民黨新竹縣黨部參加座談會，郭台銘致詞時表示，他懂經濟、科技，若他當選中華民國總統，將把台灣打造成科技島。

投入中國國民黨總統初選的郭台銘今天搭「戰車」，從新竹市沿路掃街至新竹縣義民廟參拜，晚間再到國民黨新竹縣黨部參加座談會，展現他參選的決心。他說，希望自己發揮客家人刻苦耐勞、硬頸精神，期許能順利通過初選，代表國民黨出線角逐總統選戰。

郭台銘表示，新竹為台灣科技的驕傲，竹科園區在全世界發光發亮，因此，他參選是為中華民國而戰，也為未來的科技而戰。

他說，他是國民黨參加總統初選參選人中，最懂經濟、科技者，「我來不是只找一個工作，我來是替大家找工作。」台灣不只有自由民主，而且會有科技創新，期望能將台灣打造成「全世界的智慧島、科技島」。

郭台銘表示，對於兩岸關係，他主張「和平安定經濟未來」，也懇託現場參與者支持他。他近日走訪台灣不少縣市，民眾力挺，他能感民眾對於翻轉台灣未來的渴望。

郭台銘說，兩岸關係必須在「雙方對等、尊嚴的和平條件之下」，他們也要重視中華民國的存在」，兩岸也必須合作，台灣需要中國大陸市場，中國大陸也需要台灣的科技，共同發展兩岸科技、服務、貿易等。（編輯：張銘坤）1080523

鴻海董事長郭台銘（右2）23日走訪新竹，更首度搭上「戰車」沿途掃街，尋求支持。他希望自己發揮客家人刻苦耐勞的硬頸精神，盼順利通過初選，代表國民黨角逐總統。中央社記者郭宣彣攝 108年5月23日