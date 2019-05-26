王金平重申參選到底 指郭王配是有人放話

（中央社記者劉冠廷台北26日電）外傳鴻海董事長郭台銘有意找前立法院長王金平搭配參選正副總統，王金平今天再度表示，這是有人在放話，沒有任何根據；他也重申，他一以貫之，關關難過關關過，會參選到底。

媒體報導，投入國民黨總統初選的郭台銘與王金平曾兩度會面，而在兩次會面中，郭台銘都有跟王金平提及合作可能性，但都遭王金平婉拒。王金平昨天也說，這是沒有依據的說法，現在他考慮的是參選到底，他有自己的競選節奏，對自己還是最有信心。

王金平今天在出席「捍衛五權憲法-捍衛人民的考試權」論壇前受訪時，再度被問到郭王配的相關問題，他表示，這個都是有人在傳話，有人在放話，沒有任何根據，這些事情都是外面在傳的。

媒體詢問，王金平昨天說會選到底，是指初選的選到底，還是總統選舉選到底，王金平指出，他是一以貫之，他從頭到尾講關關難過關關過，所以他會選到底；媒體追問，所以是否是指總統大選，王金平則說，「當然，就是」。

此外，王金平也說到，近期有與國會政黨聯盟黨主席妙天會面，這純粹是老朋友見見面，沒有談選舉，兩人聊了4年前的事情，他透露，4年前妙天兩度非常殷切的期待他參選。

就在王金平接受媒體採訪結束後，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會副總會長林水吉突然在旁邊高聲拜託王金平，幫忙協調高雄市長韓國瑜與前高雄縣長楊秋興之間的糾紛。

林水吉說，楊秋興跟韓國瑜之間有一些意見，是不是恭請王金平當和事佬，把它搓個圓；在場的媒體立刻詢問王金平意見，面對這突如其來的插曲，王金平說，「這個叫我現在怎麼回答這個問題」，一旁的林水吉又再度懇請王金平努力看看，王金平才說，「好好好」。（編輯：林興盟）1080526