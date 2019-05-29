中執會前喊話 賴營：初選辦法已公告不應變動

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）民進黨中執會今天下午將再討論總統初選議題，前行政院長賴清德陣營發言人李退之指出，民進黨初選辦法已公告且經過雙方登記切結，不應該有所變動。

民進黨今天下午將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

對於被視為蘇系人馬的前中常委蔡憲浩今天以「致民進黨中執會委員的一封公開信」為題登報，「大膽建議」中執會進行過半數的表決，徵召總統蔡英文繼續作為2020總統候選人；賴清德子弟兵、立委林俊憲說，「廣告內容形同沒收初選，人民不會接受」。

林俊憲說，賴清德的方案是用市話民調，對比對象是國民黨的韓國瑜；賴陣營下午將支持黨主席卓榮泰的提案，也就是回歸到已公告的初選規則。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

中執委們的提案包括，民進黨2020年第15任總統提名初選民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

蔡賴昨天已二度會面，賴清德行動辦公室發言人李退之上午指出，賴清德方面再度重申，「民進黨初選的辦法已經公告而且也經過雙方登記切結，不應該有所變動。」

李退之表示，賴清德上週三所提贏的策略，就是在已經公告的黨內初選辦法架構下，尊重蔡總統同時也納入雙方需求精神的一個可以向前推進的方案，希望黨內同志以及蔡總統方面，能夠以開放的態度來思考並接納此一方案。

李退之說，民進黨的初選制度，是黨寶貴的民主資產，已經公告的初選辦法，更從未有初選進行中而去改變的惡例。制度建立可能需要1、20年，要破壞它只要幾分鐘，「再次懇請黨內先進同志能夠珍惜、寶貝我們的民進黨」。

另外，蔡憲浩今天登報提出民進黨應徵召蔡總統原因，包括，這次初選起跑點不公平。一切爭論起因在蔡總統民調，蔡這3年民調低，是因提出多項長遠政策，如年改、一例一休、婚姻平權、非核家園等。蔡總統推動時，遭藍營反制，自己人也沒有強力辯護，導致民調低迷，「如今這樣的結果卻要小英總統一人承擔，試問這樣公平嗎？」

蔡憲浩表示，若推動這些政策是錯誤，表示黨當初決議方向也錯，現在該立即改正並向全民道歉。但若是對的，怎可因一時民調低落而陣前換將？這對依循黨的理想方向並勇敢執行的總統情何以堪。

蔡憲浩認為，若堅持進行初選，不管結果如何，將造成黨內不信任，甚至分裂。此例一開，總統將不再信任她所派任的行政院長，院長也不再信任部長，民進黨人才培養必將中斷，這將是民進黨創黨以來空前大災難。

蔡憲浩說，過往民進黨面對難以取捨的關鍵時刻，中執會絕對有權利與資格可以決斷。「也許會受批評謾罵，但做應該做的事，不就是我們擔任中執委的目的與責任嗎？」他也懇請停止對賴清德再做任何不理性批評，賴是民進黨非常重要的資產，賴積極爭取2020參選是因使命感驅使，「只是時機未到」。（編輯：林淑媛）1080529