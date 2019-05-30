藍總統初選黨內互打 朱立倫憂對手漁翁得利

（中央社記者余祥台北30日電）爭取國民黨總統提名的前新北市長朱立倫今天表示，他最擔心的是國民黨這段時間支持度一直下降，讓可能參選的台北市長柯文哲漁翁得利、民進黨支持度相對提高，這情況會越來越嚴重，盼黨內懸崖勒馬、比好不比爛。

國民黨總統初選將在7月以全民調分勝負，黨內有6人有意參加，包括朱立倫、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平等人，競爭激烈。

朱立倫早上參觀台北電腦展AWS創新科技，媒體問到，外傳國民黨內擔憂韓國瑜參選總統，最糟將面臨總統、高雄「雙輸」局面。

朱立倫說，他最擔心的是國民黨支持度下降，這是藍營支持者最不樂見的，盼黨內懸崖勒馬，大家比好不比爛，相互支持、鼓勵，畢竟大家是一個團隊，有這麼多好的選手很重要，不要黨內互打不要錢。

外傳地方派系也開始選邊站，朱立倫說，黨內絕對沒有選邊站，選邊站會造成大家互相對立，7月之後大家就是一個團隊，黨內互打只會造成傷害，因此他一再呼籲伸手不打自己人。

至於國民黨黃復興黨部已要求所屬各級幹部應恪遵黨務中立，不得對某一特定擬參選人有聲援、造勢或助選的行為，媒體詢問，是否認為黨中央也擔心選邊站的情況發生，朱立倫說，的確有這樣的狀況，在過程中若有裂痕不容易弭平，大家應該相互鼓勵、加油，7月提名之後團結一致。（編輯：林興盟）1080530