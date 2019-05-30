蔡總統：新南向不是空包彈 持續強化力度

（中央社記者廖禹揚台北30日電）總統蔡英文今天表示，新南向政策已有初步成果，證明只要有戰略規劃、實質能力，新南向政策絕不是空包彈，政府會持續強化力度，讓台灣在未來亞洲經濟發展扮演更關鍵角色。

蔡總統在2019贏在新南向高峰論壇致詞做以上表示，並提到近期美中貿易衝突升高的影響，許多台商響應政策，除回台也評估新南向，這是一個重新定義台灣在區域經濟角色、重建台商產業鏈的重要契機，政府會在既有基礎跟成果上，持續強化新南向政策力度，協助企業尋找新方向，也讓台灣在未來亞洲經濟發展上扮演更關鍵、更舉足輕重的角色。

政府從2016年開始推動新南向政策，蔡總統表示，這3年來，國際政治情勢出現很大變化，新南向國家在地緣政治跟經濟上的重要性提升，促使美國、日本、韓國、印度等國家紛紛提新的區域戰略規劃，充分印證新南向政策的前瞻、遠見，以及先行者的重要角色。

蔡總統說，新南向政策是推動經濟發展新模式、降低對單一市場依賴的重要戰略，希望透過經貿、產業、科技、文化、觀光、教育等交流合作，與新南向國家建立更廣泛多元的策略夥伴關係，努力成果已逐漸展現，在經貿方面，去年與新南向國家雙邊貿易總額超過1000億美元，較2016年成長22%，新南向國家來台投資額也較2016年大幅成長超過6成。

蔡總統提到，政府這3年內與菲律賓、印度更新投資保障協定，確保台商在當地投資權益，新南向國家前1000大台商總營收逼近新台幣3.6兆元，獲利突破千億大關，其中有95家是在新南向政策實施後才成立或併購的業者。

在農業方面，台灣與印尼、菲律賓、越南成立合作示範區，輸出台灣優良農業技術，並帶動相關資材設備出口；醫療方面則與新南向國家合作推動醫療人才培訓，建立產業與傳染病防治合作，除提升國際形象，也創造商機，去年新南向國家病患來台就醫超過15萬人次，在國際醫療病患中占比將近4成，成長超過5成。

以人為本的新南向政策也促進人員交流，新南向國家來台旅遊人次從2016年的91萬成長至2018年的144萬，成長近6成；新南向國家來台留學及研習生總數也從2016年的3.2萬人成長至2018年的5.2萬人，成長超過6成。此外，也透過舉辦論壇、常態性的區域對話平台，邀請各國專家來台交流，有助台灣與國際接軌，擴大影響力。

蔡總統表示，這些實質成果證明，只要有戰略規劃、實質能力，新南向政策絕不是空包彈。（編輯：林興盟）1080530