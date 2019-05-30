吳釗燮訪聖文森拜會總理 見證簽署捐贈警備車

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）外交部長吳釗燮訪問加勒比海友邦，第二站抵達聖文森，除了拜會聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves），討論兩國關係，也見證兩國官員簽署捐助警備用車的相關文件。

外交部先前表示，吳釗燮率團於5月28日至31日訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3友邦，提升雙邊邦誼與合作關係。這是吳釗燮任內首度訪問「三聖」友邦。

繼克國後，吳釗燮第二站訪問聖文森，並在外交部推特發布多則推文並附上照片，包括拜會龔薩福，以及視察聖文森近期下水的海巡船等。

吳釗燮在推文中表示，與龔薩福的會面中，主要談論兩國關係。他也很珍惜龔薩福致贈的鸚鵡照片；鸚鵡是聖文森的國鳥，也是和平與美麗的象徵。

吳釗燮並在另一則推文中說，很高興參加由駐聖文森大使何震寰與聖文森官員簽署捐助警備用車議事錄的儀式，以促進公共安全。

外交部指出，吳釗燮訪問聖露西亞期間也將拜會聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）等官員，針對強化雙邊合作關係等議題交換意見。

吳釗燮訪問期間，也將視察台灣與友邦重要雙邊合作計畫的推動情形，包括共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮等。（編輯：林興盟）1080530