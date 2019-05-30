民團組監督大法官人選聯盟 評鑑被提名人

由14個民間團體組成的民間監督大法官人選聯盟30日在立法院舉行「民間評鑑提問卷，憲政理念看得見」記者會，宣告將邀請專家籌組評鑑委員會，對大法官被提名人分別進行評鑑。中央社記者施宗暉攝 108年5月30日

（中央社記者王揚宇台北30日電）由民間司改會等14個民間團體組成的「民間監督大法官人選聯盟」今天表示，副總統陳建仁日前宣布4名大法官提名人選，因此聯盟將籌組評鑑委員會，將對被提名人分別進行評鑑。

陳副總統27日宣布4名大法官提名人選，包括台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽與考選部長蔡宗珍，分別是2男2女。

民間監督大法官人選聯盟今天在立法院召開「民間評鑑提問卷，憲政理念看得見」記者會；聯盟認為，大法官掌理憲法最終解釋權，對於引領台灣憲政發展與人權保障，更是屢屢扮演要角，因此聯盟就27日所公布的大法官被提名人選，提出幾點聲明。

聲明指出，此次公布日期到大法官卸任的期間達4個多月，讓立法院可以就被提名人選，有充裕的時間進行審核以行使同意權；相較上次只給予立法院2個月期間行使同意權，這次及早公布名單，值得嘉許。

聲明中也提到，為妥適評鑑被提名人選，聯盟將循往例，邀請專家籌組評鑑委員會，對被提名人分別進行評鑑；評鑑過程中，委員各自獨立運作，匿名審查，會遵守迴避與保密義務，力求評鑑報告的公正、客觀與專業性。

聲明指出，為使評鑑委員有充分資訊進行評鑑，聯盟將寄發「問卷」與「個人資料調查表」給被提名人，以利評鑑委員會審查；另外，呼籲立法院應給予社會大眾一個月以上時間，對被提名人選表示意見的機會，才能更妥適地審議並行使大法官同意權。

民間監督大法官人選聯盟成員包括民間司法改革基金會、永社、陪審團協會、台北律師公會等14個民間團體。（編輯：林興盟）1080530