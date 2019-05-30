參加海峽論壇 陸委會：禁止涉及一國兩制協商

（中央社記者繆宗翰台北30日電）對於中共6月舉辦「海峽論壇」，陸委會副主委陳明祺今天表示，政府將禁止國人、團體參加論壇涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，也禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動。

他表示，人民團體或政黨參加海峽論壇，如有違反兩岸條例第9條規定，最重可予以解散；但涉及個人部分，目前並沒有罰則。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，陳明祺主動表示，「習五條」推出後，中共近來在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標。

因此，陸委會認定，中共勢將利用「海峽論壇」積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」的氛圍，以影響台灣社會。

他指出，政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動。

陳明祺並呼籲民眾及相關團體，勿輕易參加「海峽論壇」的相關活動，不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書。未經主管機關許可，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

此外，依照往例，政府也禁止現職中央機關及所屬事業單位與團體的人員參與有關活動；也不樂見縣市政府組團參加。相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等的相關活動，主管機關也將嚴格審查，不予許可。

陳明祺提到，中共過往曾在「海峽論壇」前後，企圖在台辦理相關分支或延伸活動，以擴大在台統戰宣傳的投機作法，政府這次將嚴審陸方人員入境申請，禁止來台辦理。

他表示，人民團體或政黨參加海峽論壇，如有違反兩岸條例第9條規定，從事妨害國家安全或利益的活動，將依人民團體法第58條或政黨法第26條，由主管機關聲請憲法法庭，最重可予以解散。（編輯：邱國強）1080530