回應卓榮泰 賴清德：由我打贏選戰 總統拚國政

（中央社記者溫貴香台北1日電）對民進黨主席卓榮泰要兩位總統參選人一位專心拚國政、一位顧大局說法，前行政院長賴清德表示，他是黨內實力最強的候選人，應該由他承擔大局打贏這場勝戰，當他打選戰時候，總統蔡英文可以專心拚國政。

賴清德上午召開「台灣保證賴清德；賴清德保證台灣」記者會。

記者詢問有關民進黨立法院黨團總召柯建銘提議將賴清德列不分區立委名單看法，賴清德說，初選正在進行且進入關鍵時刻，此時提出任何說法，會對初選造成干擾，對參選人不公平，希望黨內同志能夠注重整個選舉公平性。

當被詢及傳出台灣石油工會收集會員手機門號，賴清德表示，初選一定要公平、手段要正當，民進黨才有辦法取得國人信任。

他說，不只是這個工會，各縣市很多團體都發生，希望黨中央能夠了解清楚，當事人必須對社會說明清楚，社會一旦對民進黨初選產生疑慮，絕對不會是民進黨福氣，未來一定會產生重大的影響。

此外，針對卓榮泰昨天表示，希望兩位參選人一個專心拚國政、一個專心顧大局一事，賴清德則認為，大局就是總統大選，這攸關台灣的未來，既然他是黨內實力最強的候選人，應該由他承擔大局打贏這場勝戰，當他打選戰時候，總統可以專心拚國政，「相信卓主席的意思是這樣」。

賴清德在今天的記者會中，提出3原則與6保證，3原則分別是對台灣這塊土地的使命；台灣優先人民至上的信念；生於台灣、長於台灣、死於台灣也會葬於台灣，生死會與台灣一起。

至於6大保證則分別是，保證台灣主權完整；保證維護台灣民主、自由、人權、法治的生活不容破壞；保證持續發展經濟、壯大台灣；保證人民有選擇未來前途的權利；保證兩岸和平發展，不會兵戎相向；保證台灣在亞太區域和平，扮演積極角色，獲得國際發展空間。（編輯：林淑媛）1080601