中防長香格里拉談話 國防部：凸顯窮兵黷武本質

（中央社記者游凱翔台北3日電）針對中國國防部長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」的言論，國防部今天表示，他的發言凸顯中共窮兵黷武本質，也對台海及區域和平與安全造成嚴重的威脅，中華民國是主權獨立的國家。

國防部上午發布新聞稿表示，魏鳳和在「香格里拉對話」 中，提及「如果有人膽敢將台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰」的言論，國防部對此嚴正表示，魏鳳和的發言，凸顯中共窮兵黷武本質，對台海及區域和平與安全，都造成了嚴重的威脅。

國防部說，中華民國是主權獨立的國家，長期以來始終是亞太地區維持和平、穩定與安全的重要成員。國軍「不求戰，不畏戰」，堅定自我防衛決心，戮力建軍備戰，有效發揮全民聯合總體戰力，堅守「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的信念。

國防部強調，面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍貫徹總統蔡英文「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」指導，秉持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，保障民主、自由的成果不被侵犯。

國防部表示，「德不孤，必有鄰」，中華民國一直以來扮演區域和平維護者的重要角色，呼籲世界上和台灣一樣捍衛自由、民主與人權核心價值的國家，都是共同合作的夥伴與盟友，一起為區域和平、穩定來貢獻心力。（編輯：楊玫寧）1080603