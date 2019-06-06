政見會8日登場 總統：賴清德應說明政策不同之處

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北6日電）民進黨總統初選政見會8日舉行，總統蔡英文今天表示，前行政院長賴清德沒有說明年改案要微調的方向，但初選走到今天，應該還有些時間讓賴清德對國政能夠多作說明，政策與現在團隊有哪些不一樣地方。

總統下午出席「台灣美國事務委員會更名揭牌典禮」後，因民進黨總統初選民調10日展開，賴清德昨天受訪表示，若擔任總統對於年改案將進行微調；詢問蔡總統認同與否。

總統表示，年金改革是社會非常期待的事情，經過很長的社會溝通過程，做了周密規劃後才開始實施。

總統說，賴清德也沒有說明想微調年改案的那些方面，他曾經擔任過行政院長，對於年改所涉及的財政規劃與其他配套應該都很熟悉。

總統表示，初選走到今天，應該還有些時間讓賴清德對國政能夠多作說明，以及賴清德的政策與現在團隊有哪些不一樣地方。

她說，目前的初選結果大概下禮拜出來，相信再等一下就會有結果。總統對於初選結果相當有信心。

被問到民進黨內派系正國會、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌都表態支持挺總統連任，總統對此表示，當然很感謝他們的支持，相信他們的支持是本於對整個執政、台灣、黨的利益所做的考慮。（編輯：楊凱翔）1080606