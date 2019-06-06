蔡賴配話題 賴清德：會找理想副手一起打拚

投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德6日受訪表示，已向台灣社會報告過，民進黨最強組合就是推派他出馬打明年選戰，由他找理想候選人（副手）一起打拚。中央社記者王朝鈺攝 108年6月6日

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）對於「蔡賴配」，總統蔡英文表示溝通與整合過程都是現在進行式。前行政院長賴清德今天說，民進黨最強的組合就是推派他出馬打明年選戰，由他找理想的候選人（副手）一起打拚。

總統蔡英文今天接受廣播電台專訪，主持人問及有無可能「蔡賴配」時，蔡總統表示，現在講什麼都還太早，尤其是在初選階段，但也從未放棄溝通過，溝通與整合過程都是現在進行式。

賴清德下午前往國立台灣海洋大學演講，結束後媒體詢問，初選過後是否可能與蔡總統整合參選，賴清德表示，民進黨初選就是先選出總統候選人，再由總統候選人決定副手。

賴清德說，已向台灣社會報告，民進黨最強的組合就是推派他出馬打明年的選戰，由他找理想的候選人（副手）一起打拚。

此外，外傳賴清德買斷電台廣告後，不准蔡總統陣營的人去買廣告，賴清德表示，「這不是事實，不要有這樣的說法，這不可能」，因為電台是民間的，他在能力範圍內買廣告，而且只是買電台廣告，主要目的要讓支持者知道何時進行民調，希望支持者能在家守住電話。

記者詢問，明天起禁止相關競選廣告及宣傳活動，是否覺得不公平，畢竟蔡總統握有較多行政資源，賴清德表示，不會這樣想，遵守黨的規定。

民進黨總統初選將於10日到14日舉辦電話民調，記者問及目前民調似乎落後，賴清德說，會全力以赴，以目前掌握到的訊息仍居於領先，希望支持者繼續支持他，讓他代表民進黨打贏明年選戰。（編輯：李錫璋）1080606