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雖初選民調在即 總統：國家大事還是最重要

最新更新：2019/06/06 18:04

（中央社記者程啟峰高雄6日電）民進黨總統初選民調在即，總統蔡英文今天南下高雄左營視察國家運動訓練中心。總統受訪表示，目前還是持續保持衝刺，不過，畢竟身為現任總統「國家大事還是最重要的事」。

蔡總統下午偕行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等人南下國訓中心，視察國家運動園區第三期計畫暨2020年東京奧運選手備戰情形。

面對媒體詢問「黨內總統初選民調有領先趨勢」，蔡總統表示，現在已是接近初選民調開始的時候「我們還是持續保持衝刺」，但是最重要的，畢竟她是現任總統，國家大事還是最重要的事。

蔡總統認為，這一段時間以來很多績效都開始顯現出來，也肯定行政院長蘇貞昌衝衝衝，非常有效率的快速解決很多所面臨的問題；應該要立法的，也都很迅速的去請立法院通過相關法律，所以整體的施政滿意度一直上升，也提高整個政府的民調滿意度。

至於前立法院長王金平宣布退出國民黨總統初選，蔡總統說，這是國民黨的家務事不便評論。但她也說，民進黨有一項傳統「初選完了以後，我們都會迅速的整和，不會不團結」。

蘇貞昌則呼籲國人給總統多一點時間為大家做事，他說，從行政院長的角度最能看到國政的不簡單及總統的辛苦。總統領導國家，在國防、外交上用心用力，總統面對強敵環伺仍步寸不讓、守住主權而且處理得宜，在外交上大家也看到總統用盡心力，讓台美關係大幅改善，今年減稅相信也讓大家有感。(編輯:孫承武)1080606

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