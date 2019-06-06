初選民調避免狸貓換太子 羅文嘉：聘保全護送

（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，總統初選民調10日起展開，所需的25套樣本將在蔡賴陣營見證下抽出，民調原始資料由保全護送封存，每個環節都做了百分之百防範措施，避免狸貓換太子情事發生。

民進黨總統初選6月10日起至14日執行民調。由於總統初選民調首次納入手機民調，採手機、市話民調比例各半，羅文嘉下午表示，已邀集蔡賴陣營雙方代表至中央黨部查驗母體抽樣程式，在雙方代表的見證下抽出民調所要使用的25套樣本，每一個過程與步驟，都將在雙方代表確認無誤簽字後，封存留用，全程都有錄影，兩位律師、民調委員會委員也會在場見證。

民調採三方對比，蔡總統與賴清德分別與國民黨可能總統參選人高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲進行對比式民調。

針對民調遭質疑可能的弊端，羅文嘉逐一說明，包括收集電話號碼灌到抽樣母體部分，「不可能發生！」他說抽樣母體市話是根據一年前的住宅電話簿，逐筆檢查，讓民調委員翻頁看號碼是否一致；手機也是根據NCC（國家通訊傳播委員會）上一季公布的「行動電信網路業務用戶號碼核配現況表」，共有2900萬筆號碼，用後5碼隨機抽樣，沒有任何「灌電話」的可能。

民調樣本有無可能中途被調包，羅文嘉說，民調公司的電腦裡會是空的，只會抓進光碟中要執行的資料，燒錄完光碟後，都有現場簽名、封存，證明不會被掉包。

抽樣程式是否可能對特定區域有利，羅文嘉說，抽樣程式的原碼都有程式專家進行測試，這個程式也一直保留，程式設計有無問題，以後也可以做檢查；民調執行結束後，還會調通聯紀錄，事後比對抽樣樣本，檢視與實際撥出的號碼是否一致，「這是最好的證明」。

民調進行過程中訪問紀錄有無可能發生「回答A、卻記錄成B」？羅文嘉說，民調公司有自己的監測員，黨部有自己的監測員，雙方也會派出觀察員，現場隨機跳聽，一旦發現這個狀況，這名訪員就要暫停，回頭聽錄音檔內容，看當時是否紀錄錯。若繼續有此狀況，就會撤換訪員。

外界質疑1人多支手機門號或是家裡有多支市話號碼，羅文嘉說，這沒辦法處理，但他說明，手機抽樣母體2900萬個號碼，只會抽出1萬5000個樣本，手機號碼被抽到的機率萬分之5，家戶電話被抽到的機率千分之1.9，機率非常低。

羅文嘉說，第一天做完民調，所有原始資料立刻存封、沒有統計，請保全公司送回黨中央，在第四天上午10時一起開封做統計，黨中央花錢聘請保全與兩位黨工24小時守候確保資料安全，防範可能被狸貓換太子或中途發生假車禍等。

他表示，執行民調或民調完成後原始資料的保存，每一個環節都從嚴把關做了百分之百的防範措施，相較於國民黨的作法，找了5家民調公司由他們決定怎麼抽樣，民調公司自行蒐集母體與統計分數，再報給國民黨；民進黨這套做法相當嚴謹，有民調委員問民這套作法是否可以申請專利，他相信國內沒有任何一個組織單位做得到。（編輯：楊凱翔）1080606