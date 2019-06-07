國軍公布雄三射擊過程 71秒擊中47公里外靶艦

沱江艦上輕量化後的雄風飛彈彈艙（滿載16枚飛彈過重），可配置4枚雄二（左）、4枚雄三飛彈（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北7日電）國軍罕見公布雄三飛彈射擊過程，海軍田單軍艦去年7月16日在九鵬海域雄三飛彈實彈射擊，僅耗時1分11秒，精準命中47公里外靶艦；無獨有偶，同一天沱江艦雄三射擊，也同樣擊沉靶艦。

軍事新聞通訊社報導，海軍田單軍艦去年6月納編海空軍飛彈射擊任務訓練；7月15日射擊支隊在支隊長吳立平少將率領下，率艦隊赴九鵬海域；7月16日上午7時7分艦長孫康華上校下達發射命令、7時10分抵發射位置，編號S015雄三飛彈發射、7時11分11秒命中47公里外靶艦。

特別的是，目前沱江級的原型艦沱江艦（舷號PPG-618）上的雄風三型飛彈彈艙上也有一顆「黃星功標」，清楚顯示去年7月16日發射的雄三飛彈精準命中靶艦，與田單軍艦實彈射擊的時機點不謀而合。

沱江艦在去年7月完成雄三實彈射擊，並精準命中靶艦，海軍因此在彈艙上漆上黃星功標。（中央社檔案照片）

海軍官兵接受中央社訪問時表示，當天射擊地點為九鵬外海，由於當天風浪大、船身搖晃，雄三飛彈能夠精準命中目標，顯示國艦國造沱江艦及雄三的優異性能。

至於標記星星的時機，以海軍為例，分為「黃星」與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達的協助，讓火砲擊落飛靶，黃星與藍星則分別存在於雷達、火砲上。

若在戰爭時期命中敵船，將不只是標記星號，回基地後有功人員將被授勳，有功艦船甚至還會插上「榮譽虎旗」，象徵成為戰功船。（編輯：黃國倫）1080607