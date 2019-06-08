台專家參加氣象大會遭取消 外交部譴責中國打壓

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）天氣風險公司總經理彭啟明等人出席世界氣象組織（WMO）大會，遭到中國打壓。外交部今天對此表示，嚴正譴責中國蠻橫的打壓，也對WMO屈服中國壓力的做法，表達強烈不滿與遺憾。

天氣風險公司總經理彭啟明今年獲邀以觀察員身分出席聯合國世界氣象大會。他受訪證實，6日在會議中，突然被告知不具資格，大會給的名牌也被粗魯地取走，遺憾遭到政治打壓。

外交部今天表示，民生公共物聯網召集人呂忠津、天氣風險管理公司總經理彭啟明出席3日起在日內瓦召開的世界氣象組織第18屆「世界氣象大會」，卻因中國施壓，導致WMO取消他們的與會資格。

對此，外交部嚴正譴責中國蠻橫打壓台灣人民參與國際專業交流，並對WMO未能堅持專業立場，屈服於中國政治壓力的不當做法，「表達強烈不滿及遺憾」。

外交部表示，這次事件發生後，駐日內瓦辦事處即設法協助並透過理念相近國家表達關切，但WMO仍屈服於中方壓力，取消呂忠津等人的與會資格。外交部已要求駐處向WMO秘書處表達強烈不滿與嚴正抗議，並將結合友邦、理念相近國家，持續透過各種可能的方式，要求聯合國體系儘速改正歧視台灣人的不當做法。

聯合國世界氣象組織總部設在瑞士日內瓦，每4年舉行一次大會。第18屆「世界氣象大會」於6月3日至14日舉行。

此外，外交部指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於國際組織、國際企業的做法，「幾達瘋狂地步」，連衛生、氣候與災害的國際合作也無法倖免。中國政府在國際社會將台灣人民趕盡殺絕的做法，只會再次重傷兩岸人民的情感，「迫使台灣人民與野蠻中國劃清界線」。

同時，外交部也再次強調，「台灣是台灣，不是中國的一部分，中國政府無權在國際上代表台灣人民」。（編輯：楊玫寧）1080608