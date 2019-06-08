朱立倫：力推銀髮政策 要讓全台老人快樂

（中央社記者王鴻國新北8日電）前新北市長朱立倫今天來到五股老人公寓和長輩們同樂，他表示，希望把過去在桃園及新北的創新銀髮政策推行全台，因為老人家快樂，全台灣就快樂。

今天是端午連假的第2天，國民黨總統初選參選人朱立倫下午在五股老人公寓陪長輩們歡度佳節。朱立倫不僅加入阿公阿嬤們的鼓樂隊，場面熱烈，還陪著3位阿嬤打起方城之戰的麻將，朱立倫笑說自已一上桌就遇上「三娘教子」。

朱立倫表示，台灣即將由高齡社會進入到超高齡社會，所有長輩對退休後生活都應要好好規劃。

他說，過去在桃園縣長及新北市長任內推動許多創新的銀髮政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、動健康、免費配老花眼鏡等，未來希望能夠大力推動至全台。

朱立倫表示，高齡化社會是台灣面臨的重要挑戰，把老人家照顧好，年輕人就能安心工作；老人家快樂，全台灣就快樂。（編輯：方沛清）1080608

端午連假第2天，前新北市長朱立倫（前左2）8日來到五股老人公寓和長輩同樂，朱立倫認為，台灣即將由高齡社會進入到超高齡社會，所有長輩對退休後生活都應要好好規劃。中央社記者王鴻國攝 108年6月8日