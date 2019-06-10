聲援反送中 綠：政治人物不能含糊看待香港困境

（中央社記者葉素萍台北10日電）香港人上街表達「反送中」立場，民主進步黨發言人李明俐今天說，「當前的香港徒留一國，兩制已成幻影」；政治人物不能以「不曉得、不知道」的反智語言，含糊看待香港的生存困境。

李明俐今天透過新聞稿表示，自由民主是香港成為繁榮國際大都市的基石，但這基石正被中共用法律包裝的專制主義所吞噬。22年的「一國兩制」政策告訴世人，香港正陷入經濟被中國掠奪、民主自由急遽衰亡的死局中。當前的香港徒留一國，兩制已成幻影。

李明俐表示，「送中條例」一旦通過，台灣人不可能置身事外，人人都有可能成為下一個「李明哲」。凡是被中共認定為重大犯罪者，只要過境或進入香港，都面臨被香港當局遣送至中國的威脅中。這是對人權與人身安全的最大迫害。

李明俐強調，中共用粗暴的手段對待香港，只是一再向台灣人證明，中共正肆無忌憚輸出專制集權；更讓台灣社會相信，極權和民主不可能共生共榮。

李明俐指出，香港是中共對台統戰的試煉場。現在中共如何對待香港人，未來就會如何對待台灣人。當今的香港不能、也不會成為台灣的未來。任何和中共進行所謂的「民主協商」，促成「一國兩制台灣方案」的團體或人士，都是葬送國家生存的劊子手。

她呼籲，國內一些對中國還存有不切實際幻想的政黨或人士，仍以大中國意識形態推銷統一，是自掘國家的墳墓，葬送中華民國台灣的未來；政治人物更不能以「不曉得、不知道」的反智語言，含糊看待香港的生存困境。

李明俐強調，在自由、民主和人權的普世價值上，民進黨一定會和香港的朋友同在。會努力守護台灣，捍衛華人享有民主與自由的最後一塊淨土。

不滿港府修訂逃犯條例的「反送中」大遊行，由香港泛民主派發起，主辦單位民間人權陣線（簡稱民陣）昨天晚間公布，參加人數多達103萬人，成為香港歷來規模最大遊行之一。據警方估計，遊行最高峰有24萬人參加。（編輯：楊玫寧）1080610