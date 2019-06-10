蘇嘉全接見中美洲議會議長 盼雙方情誼持續發熱

（中央社記者劉冠廷台北10日電）立法院長蘇嘉全今天會見中美洲議會議長艾瑪雅，蘇嘉全表示，台灣珍惜與中美洲及加勒比海國家深厚的友誼，期盼這份情感轉化成相互支持的堅定力量，讓雙方的情誼持續發光發熱。

蘇嘉全今天在立法院秘書長林志嘉、外交部次長曹立傑、拉美司長俞大㵢等陪同下，會見艾瑪雅(Irma Segunda Amaya Echeverría)一行，並擔任「立法院中美洲議會觀察員」民進黨立委陳曼麗宣誓儀式見證人。

蘇嘉全在致詞時表示，中美洲議會致力推動中美洲地區的和平與穩定，敦促區域內各國團結與整合。成立以來積極促進會員國間的對話，並對區域的繁榮與進步卓具貢獻，他對此表達由衷的敬佩。

蘇嘉全說，立法院在1999年成為中美洲議會永久觀察員後，除透過外交部及駐外使館與各會員國經常參與議會所辦相關會議及活動外，也邀請中美洲議會議長率團來台訪問，建立雙邊穩健的互動。

他說，為進一步提升雙方友好合作關係，立法院在去年7月與中美洲議會簽署「中華民國(台灣)立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，聯結台灣與中美洲議會各會員國發展自由民主體制的精神、服膺人權價值並增進人民福祉。

蘇嘉全表示，台灣珍惜與中美洲及加勒比海國家既有的深厚友誼，同樣期盼這份情感轉化成彼此在國際間相互支持的堅定力量，讓中美洲議會與立法院的誠摯情誼持續發光發熱。

艾瑪雅則表示，此次中美洲議會訪台行程非常重要，藉由訪問重申及強化中美洲議會及中華民國(台灣)繼續深化雙方友誼及合作的立場，也藉由此次機會代表中美洲各國政府及人民感謝台灣長期透過各項合作及計畫，協助區域間各國發展並直接或間接的深化中美洲及加勒比海區域在和平、民主的發展。

艾瑪雅也向蘇嘉全強調，中美洲議會希望繼續強化台灣及中美洲的雙邊關係，也希望區域內國家能在和平、民主制度下繁榮發展，這樣同樣的理念及價值觀是中美洲及加勒比海地區與遠在太平洋另一端的台灣緊密連結在一起的原因，並在同樣的精神下攜手合作為雙邊人民謀求更多的福祉。（編輯：林興盟）1080610