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網傳民調教戰守則圖卡 賴辦：絕非我們製作

最新更新：2019/06/12 11:37

（中央社記者葉素萍台北12日電）前行政院長賴清德行動辦公室發言人李退之今天說，網路傳出民進黨總統初選電話民調若干教戰守則圖卡，其中有關「蔡英文、柯文哲、韓國瑜」選項題要求支持者選擇韓國瑜，這絕非賴清德辦公室製作。

民進黨10日到14日進行總統初選民調，方式採取市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調；黨中央預估，若無意外，民調結果明天可望出爐。

李退之今天發布聲明表示，這兩天網路傳出總統初選電話民調的若干教戰守則圖卡，其中有關「蔡英文、柯文哲、韓國瑜」的選項題要求支持者選擇韓國瑜，這類圖卡不但違反民進黨總統初選民調相關規範，「絕非賴清德辦公室所製作」，賴清德辦公室也從未在網路傳播類似內容的圖卡，請有心人士勿再渲染。

李退之指出，民進黨初選活動進行以來，賴清德辦公室都遵守黨中央的規範，沒有製作過攻擊對手陣營的圖卡，也從未有教導支持者選擇國民黨參選人的所謂「教戰」圖卡。

李退之呼籲支持者，不要自行製作不合規定的圖卡，也不要在網路散佈傳播，以免賴清德被栽贓抹黑誣指違反規定，黨內初選即將完成，全黨同志以及支持者還是要團結努力，為贏得大選而努力。（編輯：楊玫寧）1080612

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