催淚彈驅離抗議民眾 民進黨：譴責港府暴力

（中央社記者葉素萍台北12日電）民主進步黨發言人李明俐今天說，譴責港府以暴力手段驅離民眾，與北京聯手「送終」香港民主、自由；自由香港倒退回威權專制時代，證明港府寧可聽北京的指令，也不願傾聽香港民眾聲音。

香港反送中示威衝突升高，警方下午在立法會旁對示威者施放催淚彈。

李明俐今天透過新聞稿表示，香港警察動用橡膠彈、布袋彈和催淚彈驅離抗議的香港民眾，殘暴對待人民，無疑讓自由香港倒退回威權專制時代，也證明港府寧可聽北京的指令，也不願傾聽香港民眾的聲音，讓香港的民主與自由走向「送終」的道路上。

她說，香港當局不願聆聽香港人民對於民主法治的呼喊聲，反而透過惡法，把「自由香港」送進名存實亡的墳墓中，令人痛心；呼籲港府應捨棄暴力驅離的手段，以理性、尊重的態度，傾聽人民的聲音，和香港社會進行深入對話，重拾香港過去的民主的精神，勿以北京馬首是瞻，也切勿進一步激化香港民眾激憤的情緒，讓情勢更加惡化。

李明俐說，今日香港的情形，證明了中共在香港實行的一國兩制，事實上就是要意圖消滅台灣原有的自由、民主和人權。一旦當這些普世價值消失，人民的生命財產都不可能有所保障，發大財也只是海市蜃樓的假象罷了。（編輯：楊凱翔）1080612