綠初選民調輸蔡總統 韓國瑜：參考性不大

民進黨總統初選民調結果公布，總統蔡英文與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲的對比民調中都領先。韓國瑜（圖）13日在高雄受訪說，這3天綠營守電話，藍營及中間選民則沒有，對他而言，這民調參考性不大。中央社記者程啟峰高雄攝 108年6月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）民進黨總統初選民調結果公布，總統蔡英文贏過高市長韓國瑜。韓國瑜今天說，這3天綠營守電話，藍營及中間選民則沒有，對他而言，這民調參考性不大。

韓國瑜下午在高雄市美濃國中與全市第一批中小學模範生、市長獎畢業生合影前受訪時，做以上表示。

民進黨中央中午公布總統初選民調結果，蔡總統勝過前行政院長賴清德近8.2個百分點；蔡總統在與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲的對比民調中也都領先。

韓國瑜表示，這項民調結果對民進黨初選有意義在，但對他而言參考性不大，因為這3天綠營一再拜託支持者守電話，但藍營及中間選民則過正常生活，反之，國民黨初選民調也會有如此狀況。

他認為，應等再過幾天回歸正常後再做，民調才具準確性。

至於未來是否有機會與蔡總統競選大位，韓國瑜表示，他現在該做的就做，該論述就論述，把自己的理念講出來，其他的就由民眾決定。

韓國瑜同時解釋昨天受訪說到「中華民國地區」是口誤，因為依兩岸人民關係只有台灣地區及大陸地區，他要講中華民國卻一時口誤為「中華民國地區」，他捍衛中華民國、中華民國的民主自由及生活方式如終不變。（編輯：吳協昌）1080613