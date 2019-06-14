拒絕紅色媒體遊行 黃國昌：將邀總統參選人參與

（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量立委黃國昌今天說，23日與「館長」陳之漢將在凱道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，並將邀請各黨總統參選人與各主要政黨代表參加。

「館長」陳之漢11日在直播時談到香港的「反送中」事件，譴責中國政權蠻橫專政，「今日香港、明日台灣」，並指部分台灣媒體對「反送中」事件知情不報，他不能再忍受這些媒體荼毒台灣，將邀請黃國昌等立委舉辦紅色媒體滾出台灣大遊行。

黃國昌今天在立法院受訪時表示，已借到23日的凱達格蘭大道路權，無法預估參加的人數，但他相信所有看到「韓天電視台」那樣造神或幫中共擦脂抹粉的朋友，大家其實都受不了，而台灣社會有一股相當強的動力，不管大家的政治立場為何，捍衛台灣民主自由、拒絕中共透過紅色媒體來滲透分化台灣，應是大家最大的公約數。

黃國昌說，歡迎所有認同這次活動理念的公民朋友，不分黨派，共同響應、共同守護台灣民主價值，也會邀請各黨總統參選人與各主要政黨代表參與。

黃國昌指出，這次活動除了要訴求「反中共極權」及「反紅色媒體滲透」的理念外，也將對政府部門提出正式訴求並要求積極作為，例如針對行政部門部分，在確保新聞自由下，確實依現行法規進行合法而必要的管制，特別是針對廣電媒體的執照換發，以及未履行發（換）照負擔的撤照及裁罰；若現行法規不足，應盡速提出修法草案。

至於在立法部門方面，黃國昌說，就防範中共透過媒體滲透分化及散播假訊息，嚴重傷害台灣自由民主憲政，進行立法的管制。（編輯：蘇志宗）1080614