內政部放寬傷病停役標準 讓替代役男安心休養

（中央社記者余祥台北14日電）內政部今天表示，昨天部務會報通過放寬相關替代役男停役檢定標準，增列服役期間接受鎖骨、胸肋或四肢骨折等15項手術治療，得予停役；以及簡化惡性腫瘤等5項停役複檢程序，讓傷病役男能安心休養。

內政部表示，部務會報通過的「替代役役男傷病停役檢定標準」修正草案，主要放寬替代役役男於服勤期間接受手術治療者，例如，鎖骨骨折或缺損、四肢骨折、四肢關節脫臼或肩關節不穩定、口腔組織、胸肋骨折、坐骨直腸窩膿瘍及陰莖截除等，考量疾病的嚴重性、手術的急迫性及術後復原期限等因素，增列服役期間接受該等手術治療的停役條件。

內政部指出，現行傷病停役複檢程序，須以兵役單位安排指定複檢醫院所做的檢查報告為停役依據，為加速完成複檢作業，這次修正放寬部分病症，例如，非傳染性皮膚病、惡性腫瘤(癌)、肺結核、自發性氣胸、肝炎或肝硬化及腎炎等，得採認役男所提供過去的病理報告。

此外，這次修正也配合國防部107年8月會銜內政部修正發布「體位區分標準」第6條及第2條附件體位區分標準表，同步修正涉及相關免役體位、體位未定的項次，維護替代役役男權益，並維持役政法規的衡平性。

內政部指出，本標準修正案將依法制作業程序，於近日發布施行，未來有關替代役役男傷病停役標準及作業事宜，可至役政署網站查詢，也可洽詢役政署或替代役需用機關（服勤單位），以維役男權益。（編輯：林興盟）1080614