鄭文燦盼民進黨不斷加1 團結當勝選起點

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天被問到是否會擔任總統蔡英文競選連任時的副手時表示「沒想過」，但他希望民進黨未來能「1加1大於2，然後再加1，再加1，再加1，把團結當做勝選的起點」。

蔡總統下午在鄭文燦陪同下，前往桃園市政府警察局慰勉12日英勇、冷靜處理挾持人質案的桃園警方，並讚譽警察在高度專業的情況下，化解一場危機，對台灣人民而言，是「非常非常歡喜的一件事情」。

由於總統與鄭文燦互動熱絡，鄭文燦會後被問到未來是否會當蔡總統的副手時表示，「沒想過，我想做市長，就是要把市長的工作做好」。

他說，蔡總統剛贏得初選，希望未來民進黨能1加1大於2，然後再加1，再加1，把團結當做勝選的起點，「要像滾雪球一樣，把進步的力量累加起來」。

記者問到，初選結束，是否與前行政院長賴清德有聯絡過時表示，「沒有跟賴院長聯絡」，但根據了解，賴清德有打電話給總統，表示願意在大選當中支持蔡總統，因為賴清德回台南老家，目前並沒有北上，「未來在適當的場合，都會再見面」。

記者問到初選支持蔡總統，是否是押對寶，鄭文燦則說，他曾被任命黨內5人協調小組，協調期間不方便表態，協調期結束後，才說支持蔡總統。他肯定蔡總統能讓台灣能夠愈走愈安全，民主愈來愈鞏固，經濟能夠發展得更好。

鄭文燦說，蔡總統在初選過程中，一方面要兼顧國政，二方面也要兼顧初選活動的需求，其實在80幾天的過程當中，她也很辛苦，而民進黨這次初選是站在一個基礎的公平上往前走，他很佩服蔡總統或賴清德在過程中的表現。（編輯：李錫璋）1080614