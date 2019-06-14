白豹黑豹將走入歷史 國軍公發運動鞋再進化

白豹黑豹將走入歷史 國軍公發名牌運動鞋俗稱「白豹」、「黑豹」公發運動鞋是許多民眾軍旅回憶，但為考量舒適性，將逐漸汰換；近期有官兵領取日系名牌運動鞋（圖），國防部證實。（讀者提供）中央社記者游凱翔傳真 108年6月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）俗稱「白豹」、「黑豹」的公發運動鞋是許多民眾軍旅回憶，但為考量舒適性，將逐漸汰換；近期有官兵領取日系名牌的運動鞋，國防部證實並表示，交由各軍種招標，並不限定品牌。

國軍公發的「白豹」、「黑豹」運動鞋，是許多民眾過去當兵時的集體回憶，但鞋體的品質、外型及舒適性，無法與大眾品牌比擬；因此許多民眾在當兵時，除非必要場合，否則上級單位均通融官兵穿著自己的運動鞋運動。

不過，有軍官近日領到日系名牌的運動鞋，今天則在個人臉書上發文表示：「拿到這雙鞋時，我心裡想，國軍一直在進步中，果然當初沒有入錯行，小白豹小黑豹再見。」

國防部發言人陳中吉證實，這是陸軍全軍年度定補的品項，並每2年定補一次，所以是陸軍全體官士兵都有，提供優質與舒適的運動鞋穿著。

軍方人士也表示，換發其餘品牌的運動鞋，除了考量舒適性外，也必須注重人體工學，但品牌並不限定這名官兵所張貼的日系品牌，而是由各個軍種去招標、選購，但可以確定的是，俗稱「白豹」、「黑豹」的運動鞋將逐漸汰換，走入歷史。（編輯：楊凱翔）1080614