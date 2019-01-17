告別阿公級手槍 陸軍新配槍T75K3上陣

由軍備局生產的T75K3手槍，民國107年底已撥付約1000支給陸軍部隊，陸續取代四五手槍，而T75K317日首度在媒體曝光。中央社記者游凱翔攝 108年1月17日

（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部官員今天表示，由軍備局生產，重量輕、準確度佳的T75K3手槍，去年底已撥付約1000支給陸軍部隊，陸續取代被稱為「阿公級」四五手槍，而T75K3也首度在媒體曝光。

國軍「聯合反登陸作戰」實彈射擊操演，今天清晨在台中清水區甲南海灘登場，模擬共軍搶灘登陸，官兵不畏低溫強風拂曉回擊；緊接登場的則是位於陸軍234旅坪頂營區的「反擊再戰」整補演練，進行野戰防空疏散、戰甲車油彈整補、野戰維修等操演。

特別的是，媒體注意到軍官腰際的槍套，出現由軍備局製造的T75K3手槍。陸軍234旅副旅長鐘政甫上校表示，去年底才剛接收T75K3手槍，目前官兵仍在進行相關訓練，但跟四五手槍（M1911）相比，T75K3的優點是重量輕、準確度佳，裝彈量也從7發增加至15發。

國防部官員也證實，已撥付約1000支T75K3手槍給陸軍部隊。他也指出，四五手槍（M1911）槍齡已約70年，因機械狀況不佳，導致射擊測考成績不佳。

由於T75手槍是在民國75年研發製造，曾有立法委員在立法院質詢戰力。國防部軍備局長房茂宏中將答詢時曾強調，雖然是30年前設計，但經11項研發改造，符合國軍戰訓需求。（編輯：王永志）1080117