柯文哲指撿到槍彈很容易 要小心自爆

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲今天說，作為一個務實、頭腦清楚的人，如何維護台灣整體利益與人民最高福祉，「我們還是心裡有數」，認為撿到槍、砲或原子彈都很容易，有時還是要小心自爆。

對於大陸官員來台提九二共識，「我也知道，他們不講回去就完蛋，他講他的，你聽你的就好」。

柯文哲上午出席「台以青少年108年台北會面，玩科技，尬創意」活動，被問及兩岸關係時，做上述表示。

柯文哲昨晚接受館長（陳之漢）訪談，內容觸及兩岸關係、香港反送中遊行、2020總統選舉，他提及大陸絕對會對台灣進行統戰，主要是利用台灣內部矛盾，如明朝將領袁崇煥死於自己人手中，滿清才入關。

他也在訪談中指出，深綠者常喊一邊一國，但其實不用去干涉他國事務，「台灣自己的事情都做不完，不用逞口舌之快」。

被問及是否自認為台灣的「袁崇煥」時，柯文哲說，這個角色應該是前行政院長賴清德，不是他。

他先說，他想當清朝努爾哈赤，後來又說自己改當多爾袞。

柯文哲多次說過不該拿國家利益開玩笑，如他在面對兩岸議題時都會照稿念，有媒體詢問他，似乎照本宣科不被台灣人民接受。

柯文哲說，譁眾取寵很容易，「不管是撿到槍、撿到砲、撿到原子彈，有時還是要小心自爆」，指自己作為一個務實、頭腦清楚的人，如何維護台灣整體利益與人民最高福祉，還是心裡有數，他說，國際事務上要維持穩定且可預測的關係。

他也表示，愛的相反詞不是恨，而是冷漠，無論是愛他恨他，都是與之糾葛，深綠與獨派的人很奇怪，「每天一邊一國，管另外一邊的事幹什麼？」

至於有無可能與時代力量立委黃國昌合作，柯文哲說，看合作內容，他也不曉得，一切再說。

另外，雙城論壇即將登場，柯文哲說，副秘書長陳志銘明天將率團赴上海磋商。（編輯：張銘坤）1080617