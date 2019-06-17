民進黨批送中 國民黨：若只會嗆聲不如當在野黨

（中央社記者余祥台北17日電）民進黨今天表示，當百萬港人反送中，國民黨副主席曾永權主動率團「送中」對中共獻媚。國民黨副發言人黃心華表示，民進黨只敢對內強悍，面對國際政治角力拿不出辦法，如果只會嗆聲，不如去當稱職的在野黨。

民進黨發言人李晏榕表示，曾永權見到中國全國政協主席汪洋時自動噤聲，連香港議題隻字都不敢提。只敢當著中共高層的面，大罵自家政府的不是，不禁令人質疑，「黨格究竟何在？」

黃心華透過新聞稿指出，有關香港逃犯條例修法引發社會激化衝突，國民黨日前已嚴正聲明，不認同港府採取暴力手段解決群眾運動，同時黨主席吳敦義也措辭強硬指出，從「反送中運動」越演越烈，就知道中國大陸對港澳連實施所謂「一國兩制」都是虛言。

黃心華指出，曾永權在海峽論壇的開幕致詞，除了回顧連胡會、吳胡會及馬習會等促進兩岸和平穩定的重要會面之外，也對去年九合一大選結果及九二共識等事項，陳述立場，並對海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、台商、陸生、陸客等議題，提出主張，期許兩岸能夠為謀求和平而共同奮鬥。

黃心華質疑，「何來擦脂抹粉、應聲附和？」若蔡英文政府認為國民黨不需再和大陸多言，也不需維繫現有的經貿關係，那為何不趁此刻完全廢除ECFA。

黃心華表示，民進黨難道忘了法務部先前對於香港相關條例的修法，不僅肯定其為進步的立法，還樂觀其成，如今選舉在即，髮夾彎再現。

黃心華指出，民進黨向來只敢對內強悍，但面對國際政治的角力，卻拿不出有效辦法抵擋斷交潮，也無法參與國際組織大會，不斷叫囂結果便是中華民國外交處境一再萎縮受限。民進黨如果認為參與境外論壇時都不准說出褒揚當地政府領導人的場面話，那是否可以用同樣標準要求自己的外交團隊不准稱讚他國的政要。

黃心華表示，回想蔡英文總統過去正式出訪時，被稱為「中國台灣總統」，當下不敢加以嚴詞反嗆，現在竟批判在野黨參加論壇是黨格何在，豈不錯亂；面對接連多批台籍嫌犯自全世界各地「已送中」的現況，蔡政府為何噤聲不語。（編輯：郭萍英）1080617