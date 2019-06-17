公投與大選脫鉤 環團：以後很難通過提案

（中央社記者楊淑閔、吳欣紜台北17日電）立法院會今天三讀修正通過公投法，台灣環境保護聯盟說，跟大選脫鉤，以後公投很難通過一個提案；下一代幸福聯盟說，讓公投與大選脫鉤等於變相限制公投通過的機會。

立法院會三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年；公投為直接民權之行使，受憲法所保障，公投日為應放假日。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，跟大選脫鉤，以後公投很難通過一個提案，相當於把整個公投投票的未來可能性降低，等於把政治引信拆掉；除非由政黨來提案、發動，將變成政黨的遊戲。

劉志堅並說，以這樣的公投運作來說，人民對公投感到有點失望、有負面觀感，而且若沒有理性的公民，以後會變成政治操作；台灣對公投法的設計還沒設計好，對照舉行公投較有歷史的國家，例如瑞士就有很多公投案得以進行，美國加州則是制度及運作比較健全，台灣應引進其優點好好設計，是較好的方法，而非亂投公投。

以核養綠公投發起人黃士修則說，三讀通過跟大選脫鉤的公投法版本，根本沒有經過討論，這是沒收人民的投票權。

他還舉例反問，三讀通過的版本是每兩年才舉行一次，難道面對發生過核災的日本食品管制、美國含瘦肉精豬肉進一步開放進口時，「也要兩年後才公投嗎？」

曾提出愛家公投的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩則表示，台灣公投要通過有門檻，換算下來相當於500萬票，若是公投與大選脫鉤，可能讓投票率降低，抹煞提出公投的民間單位努力，因此「強烈反對公投與大選脫鉤」。

他也批評，政府要讓公投與大選脫鉤是「司馬昭之心」，大部分公投案都是為了反對政府政策而存在，讓公投與大選脫鉤等於變相限制公投通過的機會。（編輯：管中維）1080617