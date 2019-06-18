登革熱防疫 韓國瑜：口水戰沒意思中央快撥錢

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市政府和中央因為登革熱防疫經費編列多次交鋒。行政院長蘇貞昌今天反擊「蚊子都治不好還要治國」；高雄市長韓國瑜回應「口水戰沒意思，拜託中央趕快把補助款撥下來」。

韓國瑜昨天參加政論節目開講說「如果中央再不給錢，再有一個登革熱病例都算院長蘇貞昌的」。蘇貞昌則是一早反擊「高雄市長是韓國瑜在當，責任卻要他（蘇貞昌）扛，天下竟有這樣賴皮的事」，他還指「連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走，說要治國，這樣會不會荒唐」。

韓國瑜在今天市政會後後受訪做上述回應。他說，「不希望成為口水戰，是他（蘇貞昌）說我市長幹得很賴皮；我出席院會，旁邊兩台攝影機對著我拍，行政院不賴皮嗎？」

韓國瑜表示，當天出席院會，院長說要給高雄補助，他有鼓掌，相信中央可以感受到高雄誠懇的拜託。「現在講口水戰沒有意思，拜託中央趕快把防疫經費5300萬元趕快撥下來」，讓高雄市投入登革熱防治。

民進黨高雄市議員康裕成昨天在臉書發文指出，市府第二預備金在4月底狀況仍是「0」，才短短一個半月，已用了新台逾2億元，質疑「也太會花錢了」。

韓國瑜表示，第二預備金用於登革熱，一旦登革熱爆發，對高雄市的形象打擊太大，市府知道預備金必須要抓得緊，感謝議員提醒。不過他也質疑，前市長陳菊說「可以用預備金，為什麼不用」；現在又有民進黨議員說「我花太多錢」，讓他搞不清楚是什麼樣的標準。

媒體人黃光芹繼續在臉書發文「你所不知道的韓國瑜」系列，質疑「他們把陽光遮住了」，財產申報不夠詳實。韓國瑜只簡短回應，財產都申報到監察院，如果大家有興趣歡迎去調閱。(編輯:孫承武)1080618