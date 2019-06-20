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產創條例21日拚三讀 租稅優惠延長10年

最新更新：2019/06/20 20:27

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院長蘇嘉全今天召集協商產業創新條例修正草案，朝野黨團達成共識，將研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅等租稅優惠施行期間延長10年到118年12月31日止，預計將在明天立法院會中三讀。

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商產業創新條例修正草案、工廠管理輔導法部分條文修正草案等。其中產創條例關於投資智慧機械及5G得抵減營所稅部分條文，已經在昨天的立法院會中完成三讀。

至於租稅優惠施行期間將在年底落日，除研發投資抵減外，包含員工獎酬股票、天使投資、個人投資新創等租稅減免，也將於今年到期。

因此朝野立委在協商中達成共識，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等租稅優惠，全都展延10年，期限到118年12月31日止。產創條例修正草案預計在明天的立法院會中三讀通過。

另外，為防制假訊息，農產品市場交易法、糧食管理法修正草案中增訂，任何人不得故意散播影響農產品、糧食交易價格的謠言或不實訊息，若足生損害農產品運銷秩序或損害農民收益、消費者權益者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農產品市場交易法、糧食管理法修正草案在今天朝野協商中，朝野黨團也沒有異議，預計將在明天立法院會中三讀通過。（編輯：林興盟）1080620

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