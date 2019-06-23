大法官人事案 立院力拚本週過關

（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院將於24日起啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，力拚本週過關；另外，司法改革重要拼圖、淘汰不適任法官的法官法修法，立法院長蘇嘉全將於24日再度召集協商，尋求朝野共識。

現任4位司法官大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月底屆滿。總統蔡英文日前已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。

立法院會17日處理民進黨立法院黨團提議的司法院大法官同意權案審查時程；經表決後決定，24日上午召開公聽會、25日與26日舉行全院委員會審查，27日進行投票表決。

對於這次大法官的提名，國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，大部分還是政治考慮，也不是從專業的角度來提名，高度懷疑這4人是否能成為憲法的守護者，而且他們的意識形態很重，例如有反服貿大將之稱的蔡宗珍，而謝銘洋被歸類為偏綠學者。

曾銘宗指出，「我們認為他們的立場會有偏頗且意識形態很重，懷疑他們獲得提名後再加上現有的大法官，變成都是蔡英文提名的，我們對以後大法官的釋憲，真的是不抱持太大的期望」。

曾銘宗也說，不論是公聽會還是審查會，都會嚴格審查，27日投票當天，不排除不進場投票，藉此表達對蔡英文提名這些人的抗議。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬則說，大法官任期與同意權行使方式是法律明文規定，立法院不分黨派都必須依法審查投票，國民黨團還在計較哪位總統任命的人數比較多，忘了民進黨二次執政時大法官都是國民黨總統任命的事實，非常幼稚。

鄭運鵬指出，大法官的價值，在於是否能秉持專業與良知，對憲法及法律解釋提供符合憲政、與時俱進的解釋，以「同婚748號解釋」為例，大法官同意的人數，是前總統馬英九提名者佔多數，這就是可貴之處，國民黨團計較提名人數，是自我打臉。

鄭運鵬表示，國民黨團現在還死抱被國人否定的服貿修訂來看提名人資格，就像香港行政長官林鄭月娥堅持「送中」修法一樣可笑，國民黨團如果政治立場高於一切，令人遺憾。

時代力量立法院黨團總召徐永明曾受訪指出，會嚴格審查，時代力量有提問卷，被提名人要好好回答。而這份問卷的題目包括，是否肯定憲法訴訟法的修正引進「裁判憲法審查」制度、台灣是否有修正或制定新憲法的必要等。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，大法官負有釋憲的重責大任，影響社會至鉅，親民黨對於大法官人選會嚴格要求，必須好好保障中華民國憲政體制。

除大法官同意權案外，這次臨時會的重要議案之一，就是法官法修法，要汰除不適任法官及檢察官。

立法院司法及法制委員會今年5月初審通過法官法部分條文修正草案，針對法官懲戒處分種類，朝野立委與官員達成共識，增加剝奪退休金及退養金等款；不過仍有40多條條文無共識，包括法官評鑑委員會的人員組成、職務法庭是否要有參審員等，須交黨團協商。

蘇嘉全20日主持黨團協商，過程中民進黨立法院黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌激辯，當天1條保留條文都沒討論完，協商就破局，也未達成任何共識；蘇嘉全裁示，24日上午繼續協商。（編輯：鄭雪文）1080623