韓國瑜每週造勢 朱立倫：應適可而止

（中央社記者王承中台北24日電）台灣民意基金會民調顯示，高雄市長韓國瑜民調略為落後前鴻海董事長郭台銘及前新北市長朱立倫。朱立倫今天表示，造勢有好處，但要適可而止，否則產生對立的副作用，週週造勢會造成另一股力量的反彈。

此外，國民黨總統初選首場國政願景電視發表會明天登場，朱立倫說，民眾想知道的是參選人對事情的真實看法，而不是文膽、寫手寫給參選人的東西，讓參選人變成朗誦機；事先告知題目，可能是怕有參選人會出錯，但卻讓政見發表會變成18分鐘的演講比賽。

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，國民黨內互比，郭台銘獲29%民意支持暫居第一、朱立倫26.7%居次、韓國瑜26.4%居第三。

朱立倫上午接受廣播節目訪問表示，造勢有好處，但要適可而止，否則產生對立的副作用，週週進行造勢會造成另一股力量的反彈；廣告也是一樣，鋪天蓋地的廣告也不是初選該做的。選民絕大部分是沈默大眾，初選民調階段，再怎麼動員，接到電話的比例也很低。

朱立倫指出，雖然民調爬升對他是鼓勵，但他最關心的還是政黨互比，看到國民黨的參選人民調都明顯輸給總統蔡英文，這對國民黨才是最大警訊，「不要贏了初選丟了大選」。

國民黨7月8日至14日進行初選民調，黨內互比15%、黨外對比85%。朱立倫說，他反對民調互比，就是擔心變成黨內互打，為了15%因小失大，但黨中央也不信，而某位初選參選人則認為互比式一定贏而堅持互比，但想等到7月15日以後再來收拾互打的後果，就有點困難。他認為靠著把對方擊倒而出線是不對的，成功還是要靠團隊。

朱立倫指出，他最在乎能不能在中間選民獲得最大支持，他坦承在深藍支持者部分還要努力，他的戰法不會只靠「討厭民進黨」，而是要「喜歡國民黨、喜歡朱立倫」，爭取認同。

至於台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，朱立倫表示，他認為柯文哲應該會出來選；雖然柯文哲說自己是2020最大的變數，但他認為最大的變數是國民黨能否團結，如果國民黨、民進黨都能夠團結，柯文哲就可能位居第三。

他說，目前看起來民進黨狀況還好，相信蔡總統可以化解黨內部分大老的意見，但若是國民黨不夠團結，很多選票就會游離給柯文哲。（編輯：林沂鋒/謝佳珍）1080624