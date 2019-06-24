台歐盟性平課程開幕 9國與會共推合作網絡

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院性平處表示，台歐性別平權培訓課程今天起舉行3天，共有9國官員來台與會，盼建立性別平等跨國合作網絡，共同推動亞洲地區性別平權。

行政院性別平等處今天表示，為建立亞洲地區推動性別平等的區域合作網絡，台灣與歐盟於今年展開為期3年的「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」系列活動，其中「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」於24日至26日在台北公務人力發展學院舉辦，行政院政務委員羅秉成、歐洲經貿辦事處處長馬澤璉及外交部次長謝武樵等人出席開幕致詞。

羅秉成致詞表示，台灣在推動性別主流化政策方面，已建立許多良好基礎，例如中央及地方政府均已設立性別平等推動機制，推動性別影響評估制度，讓政府的重大計畫與法案具有性別觀點；今年性別主流化對於台灣的意義又前進一步，台灣同性婚姻合法，將平等尊重的思維擴散到社會每個角落。

馬澤璉指出，歐盟認為性別平等是基本權利之一，希望與台灣及亞太地區的夥伴有更多切磋交流及經驗分享，共同推動性別平等。謝武樵說，希望進一步擴大與歐盟及亞洲地區雙邊與多邊的合作，以促進區域的性別平權。

性平處表示，本次工作坊有印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞、紐西蘭、澳洲與韓國等9個國家政府官員來台與會，就性別主流化策略、推動機制進行交流，盼建立性別平等跨國合作網絡，共同推動亞洲地區性別平權。（編輯：郭萍英）1080624