民進黨彰化4立委選將合體 表達反中捍衛民主

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（中）24日率黨籍彰化縣立委擬參選人陳秀寶（左起）、黃秀芳、陳素月（右起）、洪宗熠亮相，宣示反對「九二共識」、「一國兩制」「統戰利誘」及「紅色媒體」等立場。（民進黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年6月24日

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）民主進步黨籍彰化縣區域立委參選人陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月今天首度合體造勢，眾人呼籲支持者深化台灣民主，同時要捍衛國家安全，拒絕「中國代理人」出賣台灣。

現任民主進步黨籍彰化縣第二選舉區立法委員黃秀芳、第三選舉區立委洪宗熠、第四選舉區立委陳素月爭取連任，第一選舉區則由縣議員陳秀寶挑戰現任中國國民黨立委柯呈枋；陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月今天首次合體造勢，並主打「反中」理念。

民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富在縣黨部為陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月披掛彩帶宣示出征，同時誓言力保國會過半執政優勢；眾人也分持九二共識、一國兩制、紅色媒體、統戰利誘等標語並擊破，表達決心捍衛台灣價值及民主體制。

陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月都認為，香港百萬人走上街頭反對逃犯條例，不僅看到人民覺醒力量，也代表「一國兩制」不可行；黃秀芳表示，當初香港回歸中國的喜悅，如今已變成恐懼紅色中國；洪宗熠指出，中國經濟讓利統戰，終究不敵人民追求民主自由。

邱建富說，紅色中國利用民主、言論自由體制，公然歌頌中國崛起，操縱媒體醜化民主、配合經濟讓利迷惑人民、大肆製造假訊息散布網路，嚴重威脅國家安全行徑令人擔憂，台灣必須與集權專制劃清界線，認知共產中國對台灣只有敵意，沒有善念。（編輯：陳俊碩）1080624