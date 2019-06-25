內政部表揚模範公務員 22人獲獎

內政部長徐國勇（前排左4）25日下午出席108年內政部模範公務人員表揚典禮，恭賀獲獎的22名模範公務人員。中央社記者黃麗芸攝 108年6月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）內政部今天舉行模範公務人員表揚典禮，共計22人獲獎。內政部長徐國勇表示，感謝獲獎同仁積極為民服務、戮力從公，家屬的支持也是堅強後盾，期勉持續努力以為楷模。

徐國勇下午出席108年內政部模範公務人員表揚典禮，他致詞表示，恭賀得獎的22名模範公務人員，他們不論職位高低，均忠於職守、積極為民服務，對於上級交付工作，也都努力克服困難、圓滿達成，為全國人民打造「安定、安居、安心」的幸福家園。

其中，獲獎的警政署刑事局偵查正柯健志從民國83年擔任偵查員起，迄今已有25年警職資歷，任內屢破毒品走私案件、防止毒品流通，去年還獲頒全國績效特優刑事警察人員。

柯健志去年5月偵破近10年最大宗槍械走私案，除逮捕相關犯嫌外，總計起獲制式短槍102把、制式長槍5把、制式衝鋒槍1把、制式霰彈槍1把、各式子彈1萬2378發，維護社會治安功不可沒。

移民署北區事務大隊台北市專勤隊科員張耀仁也同樣獲獎，主責專案性查緝工作的他，任職期間主動積極調查轄內外來人口重大違法行為，偵破多起人口販運、色情經營和虛偽結婚等跨國境集團性的社會矚目案件，去年共計偵破24件單一案件、6件集團案件，移送外籍及台籍犯嫌逾70人，為模範表率。

徐國勇說，對於獲獎同仁戮力從公，除表達感謝及慰勉之意外，也要對其家屬致謝，因為他們的支持是同仁們的堅強後盾。（編輯：方沛清）1080625