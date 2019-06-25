指民進黨只會放狗咬人 總統：柯應專心市政

（中央社記者劉麗榮台北25日電）台北市長柯文哲表示，民進黨只會放狗咬人，不會自己來咬。對此，總統蔡英文今天表示，就事論事，柯文哲還是專心於市政，如果市政需要中央政府協助，政府都會盡力協助。

民進黨主席卓榮泰接受中央社專訪時表示，不會惡意攻擊台北市長柯文哲，國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊；對此，柯文哲今天說，民進黨只會放狗咬人，不會自己來咬。

蔡總統下午到新竹太空中心觀看發射現場直播，會後媒體詢問如何看待柯文哲對民進黨不友善的言論，蔡總統表示，就事論事，柯文哲還是專心於市政，如果市政需要中央政府協助，中央都會盡力協助。

媒體提問，柯文哲是否參選總統是未知數，有媒體報導據柯營內部民調顯示，「蔡賴配」跟柯比是最強的，怎麼看這樣的民調。

總統說，民調很多都是參考，重點是趨勢，趨勢看起來，政府執政效能不斷浮現出來，反映在相關民調上。民調會有所起伏，但執政團隊還是有一個不變的決心，就是把國家做得最好。

媒體詢問有民調指「蔡賴配」評價最高，會不會找前行政院長賴清德組「蔡賴配」。蔡總統說，她沒看過民調，「要怎麼評論呢？」她再度強調民調做參考用，會盡最大力量，讓執政照顧到更多人民，「這才是我們真正重要的任務」。

外媒報導美國將擱置對台軍售，媒體提問，對美軍購是否產生變化，總統表示，現在沒有掌握任何有變化的情況，還是持續做溝通處理。（編輯：張均懋）1080625