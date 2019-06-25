高雄小三通搞烏龍 上和海運已註銷解散

(中央社記者王淑芬、陳俊華高雄25日電) 上和海運公司今舉辦高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮，立委洪慈庸在臉書發文，旗津根本不在與中國港口直航名單中，上和海運2週前已註銷解散，高市觀光局都不了解。

時代力量立委洪慈庸在臉書發文表示，高雄自己搞小三通，宣布「旗津溫州」首航，問題是這首航哪裡憑空生出來的；時力高雄市議員黃捷初步了解，這家上和海運2週前就已註銷解散，航港局也已註銷該公司船務代理資格，但南部航務中心完全不知情、連高雄市觀光局都不了解。

洪慈庸說，她向航港局了解發現，這條航線根本沒有申請，就算申請也不會過，因為旗津根本不在與中國港口直航名單中；且這次2艘船延鴻輪與永順二號都還在高雄港內，根本沒有到旗津港，未來也不會去溫州。

洪慈庸表示，小三通的法源適用金門、馬祖和澎湖，台灣本島根本不適用；整場典禮「做一場秀是要做給誰看？」荒謬之餘，台灣還在豬瘟防疫戰當中，她已請中央相關部會必須要有相關作為，徹查清楚，並且向社會大眾交代。

上和海運公司租用延鴻輪及永順二號貨輪計劃行駛高雄旗津經馬祖報關再開往中國大陸溫州洞頭，提供貨物運輸服務，今天在高雄新光碼頭舉辦典禮。

航港局南部航務中心主任余建勳今天指出，迄未接獲業者申請任何旗津到溫洲洞頭的航線，如果業者逕行開航，依兩岸人民關係條例將開罰新台幣300萬元。

余建勳告訴中央社記者，說要試航旗津到溫州是業者片面的說法，如果業者未取得許可，行駛此航線，依兩岸人民關係條例就要罰300萬元。航港局收到業者預報永順二號7月31日要出高雄港到金門、延鴻輪12月31日要到馬祖烏坵，都是國內港口航行。

受邀出席活動的高市府觀光局長潘恒旭於活動現場向媒體表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財。記者向潘查證，他說只是受邀出席活動，樂見兩岸三小通再增新航線及航點。

高雄市長韓國瑜下午結束和模範生合照活動後受訪表，相關細節由觀光局及交通局對外說明，不過他表示，歡迎遊客在暑假透過空運及海運到高雄觀光。

記者向上和海運股份有限公司副總經理曹坤隆聯繫，他表示，承租兩艘台灣籍貨輪，一艘是延鴻輪、一艘永順二號計劃行駛旗津到馬祖報關後再行駛到溫洲洞頭。單程約36小時的航程，未來要提供便捷的貨物運輸，原本預計明天首試航，要做為成本計算的參考。

對時代力量立委洪慈庸指上和海運約2週前就已註銷解散，曹坤隆坦承公司在6月12日註銷，目前進行財務結算，股東將重整。未申請航權一事，他說，只要是中華民國設籍的貨輪都有權經營此航線，並改口明天不試航了，會另提申請。

高市府對此事回應，高雄旗津到溫州小三通的首航典禮為私人公司的個別行為，該活動與高雄市政府完全無關。市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。

有關媒體報導，民進黨高雄市議會黨團發布新聞稿指出，潘恒旭和數名國民黨籍市議員參加上和海運股份有限公司舉辦的「旗津洞頭小三通首航剪綵典禮」，經向相關單位查證適法性，發現市府如果不是詐騙集團的一員，就是傻傻的被騙了。（編輯：李亨山）1080625