高雄小三通惹議 綠議員檢方按鈴提告

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高市觀光局長潘恒旭出席「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」引發各界抨擊。民進黨議員林智鴻上午前往雄檢按鈴告發潘恒旭等人涉嫌觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。

林智鴻質疑高雄市長韓國瑜拒絕一國兩制是假，和中共暗通款曲是真，上午10時前往高雄地檢署按鈴告發潘恒旭、上和海運公司負責人李文忠涉嫌觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。

林智鴻指出，一家已被取消航權、登記解散的上和海運公司，怎會推動這樣的直航，且兩岸直航港口，台灣方面只核定金門、馬祖，旗津根本不是，潘恒旭卻還出席這樣的騙局。

林智鴻說，雖然潘對外聲稱這是他「私人參訪行程」，但身為市府官員，參加所有公開活動，就代表市政府，他更強烈質疑「高雄市政府在這場假小三通騙局中所扮演的角色。」希望藉由提告，讓司法機關調查，以釐清真相。

韓國瑜上午受訪回應，即使潘恒旭已說是他個人行為，但中央仍將此事和高市府連在一起。至於媒體詢問韓國瑜可以切割開嗎？韓也表示，指示副市長葉匡時葉副做完整調查，也要求相關局處對參加活動要謹慎小心

面對外界質疑，若是以私人身分出席，是否有請假？潘恒旭受訪表示，昨天有請事假1小時。外界解讀個人道歉是「與高市府切割」，他說，本來就是個人行程，沒有所謂切不切割，就是應邀出席。他也表示「下次類似活動，會詳細去Check該完備的法律措施。」

至於出席活動「事前有向市長報告否？」潘恒旭說「市長知道這件事」；媒體追問「市長有叮嚀要注意什麼嗎？」潘回說「沒有叮嚀什麼」，這件事從頭到尾，就是他私人行程。

潘的說法讓外界誤以為韓國瑜事先知情，潘恒旭隨後解釋，韓國瑜是事後才知道這個活動。對於有網友要潘恒旭請辭負責，他強調不會辭職，會繼續留在崗位上拚觀光。

對於出席活動引發的喧然大波，潘今天一早也在fb貼文，市府與他在活動無扮演任何角色，他強調「本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔」。(編輯：孫承武)1080626