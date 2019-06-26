高雄小三通惹議 蔡總統：高市府要把發條上緊[影]

總統蔡英文26日被媒體問到高雄小三通爭議時表示，兩岸議題是中央職權，有相關法規在管理兩岸交流。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北26日電）針對旗津溫州小三通，總統蔡英文今天重申，兩岸議題是中央職權，還指高雄近來出現很多難以理解的事，恐怕是因為市長在忙其他事情，市府確實要把發條上緊一點。

高雄市觀光局長潘恆旭昨天參加上和海運公司的「高雄旗津－溫州洞頭小三通首航剪綵典禮」，並表示高雄即將發大財。潘恆旭今天則表示「不察之失，若有責任我會概括承擔」。

蔡總統今天上午出席民國108年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，會後被媒體問到高雄小三通爭議時表示，兩岸議題是中央職權，有相關法規在管理兩岸交流，這起事件充分顯示相關人士對於兩岸交流跟兩岸決策系統確實有不了解的地方。

她還說，近來高雄出現很多比較難以理解的事情，恐怕是因為市長（韓國瑜）在忙其他的事情，沒有放心力在領導市府，市府確實要把發條上緊一點。

針對高雄市長韓國瑜昨天在國民黨總統初選國政願景發表會指出，台灣應當一個「塞子」，而不是美國與中國間的棋子。總統說，台灣就是台灣，政府一切決策、決定都是以台灣利益為出發點，最重要的是保護國家主權，保護人民自由民主的生活方式。

韓國瑜昨天還提到，台灣應當「塞子」，因為浴缸再大、水再多，沒有「塞子」是不能泡澡的；總統則表示對此難以理解，但高雄市政府倒是要把栓子拴緊，還說高雄市民給韓國瑜很多選票，希望他參加初選之餘多多注意高雄市政，才不會有權力中毒的現象。

至於韓國瑜昨天表示，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區；總統則表示，不論韓國瑜怎麼講，必須要先確認中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請韓國瑜先確認這件事情。

針對台北市長柯文哲今天說，希望中央政府儘速解決雙子星案，並指已在媒體上講得很清楚，「我們透過Yahoo新聞都可以聯絡啊，還需要去官邸拜訪妳？」總統對此回應，總統的責任是讓國家有好的制度，有好的執政團隊執行，總統不會干預個案，這件事情找總統是沒什麼用的。（編輯：李錫璋）1080626