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高雄溫州小三通爭議
上和海運股份有限公司25日舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，高雄市觀光局長潘恆旭致詞時表示，希望讓「高雄發大財、溫州發大財」。陸委會表示，上述兩地都不是小三通港口，且航運公司更早已解散，所謂首航是騙局。航港局南部航務中心則說，業者若逕行開航，將開罰新台幣300萬元。
高雄溫州小三通爭議
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高雄溫州小三通爭議1/11

小三通首航鬧劇 韓國瑜致歉要求不能再犯錯

最新更新：2019/06/28 13:37
高雄市觀光局長潘恒旭25日出席一場小三通首航鬧劇引非議，市長韓國瑜（圖）28日為此致歉。（中央社檔案照片）
高雄市觀光局長潘恒旭25日出席一場小三通首航鬧劇引非議，市長韓國瑜（圖）28日為此致歉。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市觀光局長潘恒旭25日出席一場小三通首航鬧劇引非議，市長韓國瑜今天為此致歉，他說，會要求市府所屬未來參加任何活動儀式要事先做好查核，不能夠再發生同樣錯誤。

韓國瑜上午率市府團隊舉行「施政亮點政績、高雄夢想號啟航」記者會，細數他上任6個月來施政亮點政績，會後受訪。

對於外界關切的潘恒旭出席烏龍小三通首航典禮，韓國瑜特別請副市長葉匡時、觀光局長潘恒旭與他一起受訪。

高雄市觀光局長潘恒旭（前排右6）25日出席「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮鬧劇引非議。（圖取自facebook.com/chaoshun）
高雄市觀光局長潘恒旭（前排右6）25日出席「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮鬧劇引非議。（圖取自facebook.com/chaoshun）

葉匡時說明潘恒旭出席烏龍首航典禮的經過，他表示，潘恒旭當天收到高雄市旅館同業公會一名理事的電子邀請函去參加首航典禮，由於邀請函上寫的典禮地點是在高雄港21號碼頭舉行，潘恒旭因而以為港務公司已事先查核過活動合法性，應沒問題，所以前往參加，潘致詞並與業者合影拍照，典禮就結束。

葉匡時說，典禮現場實際位在21號碼頭旁邊新光碼頭公園，不是港務公司管轄範圍，而屬市府工務局管的，但業者事先並未向工務局申請活動使用場地，加上主辦的業者是一家不存在的公司，這條小三通航線也未經主管機關核准，全案已交由檢警單位調查業者是否涉及詐欺或其他目的。

他指出，潘恒旭犯了錯誤是這場小三通貨輪首航業務與觀光局無關，其次事先未詳加查證活動性質，也未通報知會相關業務主管機關如市府海洋局等單位，就隻身貿然參加活動。

潘恒旭也當場為這件事造成社會的紛擾致歉，並強調日後會改進。

韓國瑜說，潘恒旭參加活動事先沒有去確認其合法性，這是一個不應該發生的事情，市府在此對外說明，也跟社會大眾道歉。

韓國瑜指出，以後市府所屬要參加任何活動慶典、儀式，事先要嚴加注意其性質、活動主辦人、有什麼目的或衍生出來的相關目的等，都要事先做好查核，不能夠再發生同樣錯誤。

上和海運公司25日在高雄舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，事後證實是場烏龍，不僅上和海運已註銷解散，這條小三通航線也不存在，連業者對外宣稱承租行駛該航線的兩艘貨輪也尚未取得租約。（編輯：唐聲揚）1080628

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