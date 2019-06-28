高雄小三通爭議 蘇貞昌：嚴格督管不寬縱

（中央社記者黃旭昇新北28日電）行政院長蘇貞昌今天表示，他已要求高雄市政府查明「高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮」，嚴格督管，並由警方調查是否涉及詐欺犯罪，絕不寬縱。

上和海運股份有限公司25日舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮」，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞。但陸委會表示，上述兩地都不是小三通港口，且航運公司早已解散，所謂首航是騙局。

蘇貞昌今天上午視察國道公路警察局，他受訪時表示，一家解散的航運公司、一條註銷的航權，兩艘船過去都有不良紀錄，還停在港裡面，就辦起所謂的小三通首航，這真的是非常荒唐的鬧劇。

他表示，高雄市政府的一級主管還去參加、致詞、合影、上網，都非常不當。他已要求高雄市政府嚴格督管，並由高雄市府警察局在警政署的督管下，好好辦這件鬧劇有沒有涉及詐欺、犯罪等，絕不寬縱。政府一定嚴格把關、嚴懲不法。

至於經濟部投審會以國家安全考量為由，駁回台北市雙子星開發案，蘇貞昌說，國家安全最重要，沒有任何人可以牴觸，只有國家安全，才有一切，任何先進國家包括美國，對於任何投資審查若涉及國安，也毫不猶疑、絕不放水。

蘇貞昌表示，雙子星就在台北市的大門口，也是六鐵共構，是最重要的交通樞紐，而投資的廠商有中國、中資的嫌疑，非常明顯，投審會嚴格為國人把關。

他說，國家主權不但神聖，且涉及每一個人的安全，大家都會以國家主權存在、維護國家主權為最重要的工作。（編輯：唐聲揚）1080628