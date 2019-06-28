高雄小三通爭議 內政部要求中國夢促進會說明

（中央社記者余祥台北28日電）內政部今天表示，「中國夢促進會」疑似違法舉辦「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」活動，已去函要求該會在7月12日前說明，若與大陸地區的合作行為並無取得政府許可，將依法開罰，若涉及刑法外患罪，將移送法辦。

上和海運股份有限公司25日舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮」，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞。但陸委會表示，上述兩地都不是小三通港口，且航運公司更早已解散，所謂首航是騙局。行政院長蘇貞昌27日也在行政院會要求高雄市府查明、審慎督管。

內政部發布新聞稿表示，「中國夢促進會」疑似違法舉辦「高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮」，已去函要求在7月12日前說明，與大陸地區任何形式的合作行為，是否有取得政府許可，如無，將續依兩岸條例第90條之2開罰，若涉及刑法外患罪，將移送法辦。

內政部指出，「中國夢促進會」成立於民國104年5月15日，其理事長駱宏賓及其他理監事任期，均在今年5月14日過期，內政部已依人民團體法規定去函警告，並限令於8月31日前完成改善。（編輯：李信寬）1080628