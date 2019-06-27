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因小三通爭議被促下台 潘恆旭：續留崗位拚觀光

最新更新：2019/06/27 19:22

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄觀光局長潘恆旭日前出席有爭議的「小三通」首航，被外界罵翻；不少韓粉擔心事件拖累市長韓國瑜選情，促潘下台，但潘恆旭今天表示，續留崗位拚觀光，因為「也有假韓粉」。

潘恆旭25日出席「旗津、溫州洞頭小三通首航典禮」，事後被爆是烏龍一場，不僅主辦單位上和海運已在今年1月23註銷，並在6月12日解散；再者，政府也未許可業者航權。這場陸委會、行政院都批為騙局的首航，引發爭議。行政院長蘇貞昌在院會要求高雄市府查明、審慎督管。

事發後，民進黨高雄市議員黃文益、陳致中及林智鴻強力批評，陳致中還要潘辭職下台接受調查；另外，不少韓粉則留言要潘恆旭辭職，不要拖累韓國瑜的選情。

今天一整天，潘恆旭出席的活動都被媒體包圍，包括「高雄2019暑假美食大進擊，馬克陪您搭捷運吃美食」；下午他在六龜出席「東高慢食旅」成果發表會，也被問到何時辭職。

潘恆旭說，「我會續留崗位拚觀光」，觀光局長是市長任命，「民進黨議員要我們做的事、我們越不要去做」，因為議員怕他努力拚觀光。至於被問到有「韓粉」促他辭職，以免拖累韓國瑜選情，他說，「也有假韓粉」，只要團結初選就會贏。

昨天潘恆旭曾表示，是「市議員邀請」出席小三通，今天則改口說，是「旅行業者邀請」；後來他告訴媒體，兩方都有邀請，因為現在很多人不理性，基於保護議員，他就說，應旅行業者邀請出席首航典禮。

至於對潘恆旭的處置，韓國瑜上午視察汕尾漁港後表示，副市長葉匡時調查結果會做報告。（編輯：吳佳穎）1080627

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