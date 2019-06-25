高雄溫州小三通疑雲 陸委會：政治操作大騙局

陸委會表示，25日在高雄市舉行的「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮是騙局，高雄旗津跟溫州洞頭都不是小三通港口。（圖取自facebook.com/chaoshun）

（中央社記者沈朋達台北25日電）針對今天在高雄市舉行的「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，陸委會表示，上述兩地都不是小三通港口，且航運公司更早已解散，所謂首航是政治操作的大騙局。

媒體報導，「上和海運股份有限公司」25日在高雄舉辦「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞時表示，希望小三通讓「高雄發大財、溫州發大財」。國民黨籍立委黃昭順也在臉書發文表示，風雨生信心，高雄要「貨出去拚經濟」。

但外界同時質疑，高雄市政府是否越過中央「小三通」？也有網友擔心，這一舉動將成為防疫非洲豬瘟的漏洞。

對此，陸委會晚間表示，上和海運公司已在今年1月23日由交通部航港局註銷，並於6月12日解散；而這次活動邀請函裡提到的「永順2號」和「延鴻輪」也不屬於上和海運，而分別由棨鴻輪船公司所租用、所有。

陸委會指出，目前這2艘船都仍在高雄港內，下次出航的目的地為金門和烏坵。截至目前，也都還沒向航港局提出小三通或直航申請。

陸委會強調，高雄旗津跟溫州洞頭都不是小三通港口，因此即使先航經金門、馬祖，依法也不可能停靠在溫州洞頭。

陸委會直指，本次小三通活動是個「大騙局」，目的在營造「貨出去，人進來，發大財」的假象。

陸委會同時警告，未經許可載運貨物或人員往來兩岸，將違反兩岸航運、貨物進出口和人員往來等規範，交通部和內政部移民署等主管機關將依兩岸人民關係條例進行查處。

但陸委會也表示，高雄市政府指稱，潘恆旭等人只是受邀出席，這項活動與市府無關。

陸委會也強調，中華民國只有一個，發大財要先顧好主權，不能違法亂紀。兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯；若無直航之實，只意在創造直航假象，則更不可取。（編輯：邱國強）1080625