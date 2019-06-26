國民黨政見發表會 王金平：未安排辯論較缺憾

（中央社記者郝雪卿台中26日電）國民黨總統初選政見會昨晚登場，前立法院長王金平今天受訪表示，沒有安排辯論，覺得比較缺憾，因為有辯論的話，全國焦點都會集中在這裡，會吸引選民關心國民黨選舉。

中華佛教比丘尼協進會理事長交接暨第7屆理監事就職典禮上午在台中市好運來洲際宴展中心舉行，王金平入場前受訪表示，昨晚各總統參選人發表的政見都非常平穩及正面，令人非常感動。至於跟誰的理念比較相近，他覺得，還是保持一定距離比較好。

王金平認為，昨晚政見發表會如果辯論的話，有路線的辯論、主張的辯論、內容的辯論等，這次國民黨沒有安排辯論，比較缺憾，因為有辯論的話，全國焦點都會集中在這裡，大家對於國民黨會更加注意，吸引更多選民一起來關心國民黨的選舉。

被問到是否會參選總統到底或與其他總統參選人搭配參選，王金平說，「目前不宜談這個問題」。

提到國防、外交政見，王金平表示，他主張一定要有整個外交的平衡，特別是對世界三大強國，美國、日本跟中國，要維持等距外交不能偏重一方，偏重一方就容易被操控或者變成人家的棋子。

兩岸政策方面，王金平認為，要重新立出一個代替九二共識的新關係定位名詞出來，這個名詞兩岸都能夠接受以後，就能開始處理兩岸之間對台灣關係最重大的問題，例如參與國際組織、簽署自由貿易協定等。

王金平下午將拜訪鎮瀾宮董事長顏清標並一起包餃子，他說，顏清標本來就有一手好廚藝，而他都沒進過廚房，所以來學習一下，彼此能夠交流，並多獲得一些其他各方面的意見。（編輯：翁翠萍）1080626