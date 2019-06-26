4大法官被提名人能否過關 立院27日投票決定

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院會27日上午將行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票；按現行規定，被提名人要獲超過57票同意票，才能夠獲立法院同意任大法官。

現任4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月底屆滿。總統蔡英文日前已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。

立法院臨時會本週啟動4位大法官同意權案相關審查程序，24日召開全院委員會公聽會、25日與26日舉行全院委員會審查，27日進行投票決定。

全院委員會審查時，謝銘洋遭國民黨立委質疑政治立場偏綠；謝銘洋說，會超出黨派獨立行使大法官職權。國民黨立委林奕華則質疑蔡宗珍，過去被認為是反服貿大將，期許大法官沒有顏色，公正超然；蔡宗珍說，「我的憲法沒有顏色」。

時代力量立委黃國昌則質疑，很難想像楊惠欽不知道什麼是「層級化的法律保留原則」，楊惠欽離大法官該有的素養與水準，還有相當距離，他將投下不同意票。

國民黨立委許毓仁詢問呂太郎，是否願意支持安樂死；呂太郎說，個人是支持安樂死的，而且從人的尊嚴來看，應有權利決定生命最後終止的方式，他也主張設立特別法規範安樂死。

根據立法院職權行使法規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過；立法院現有113席立委，被提名人如果要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

根據總統府官網的介紹，楊惠欽現年59歲，現任高雄高等行政法院法官兼院長，專精行政訴訟審判業務。53歲的蔡宗珍為現任考選部長，專精憲法、行政法領域，尤長於憲法理論與實務的條理剖析與整合批判。

至於61歲的謝銘洋，現任國立台灣大學法律學系教授，專精智慧財產權法與科技法律領域。呂太郎現年60歲，為現任司法院秘書長，兼具審判實務及司法行政經驗。（編輯：林興盟）1080626

立法院臨時會全院委員會，26日審查司法院大法官人事同意權案，並對大法官被提名人呂太郎（圖）等人進行詢問。中央社記者徐肇昌攝 108年6月26日

立法院25日審查大法官人事同意權案。有立委質疑大法官被提名人蔡宗珍（圖）過去被認為是「反服貿大將」，若干具政治色彩的發言，不是法學專業的意見，是否因為「顏色正確」而成為大法官被提名人。對此蔡宗珍說，「我的憲法沒有顏色」。中央社記者徐肇昌攝 108年6月25日