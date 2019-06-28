大法官遭疑政治色彩 黨政人士：批評不倫不類

（中央社記者顧荃、溫貴香台北28日電）立法院昨天通過新任4位大法官的人事案，黨政人士今天表示，這將是台灣首次自由派大法官占半數，部分媒體把這些長期貢獻人權的司法人抹成「政治色彩高」，實在不倫不類。

黨政人士表示，今天有特定媒體大篇幅批評總統蔡英文任內一舉提名了超過半數的大法官，並稱這些大法官都具有「政治色彩」，甚至是「蔡派」。

對此，這位熟悉法界的黨政人士表示，這樣的指控犯了3個謬誤，包括「倒果為因」的把任期交錯的責任從前總統馬英九身上栽給現任總統，將史上第一次的自由派大法官過半硬抹成「政治色彩高」，甚至是拿關乎國家改革成敗的「年改」、「黨產條例」等釋憲案對大法官們做意識形態檢查。

黨政人士表示，對歷屆大法官提名狀況有了解的人就清楚，1997年修憲後確立的大法官提名任期交錯制，2007年國民黨執意杯葛4位大法官的提名就被破壞，隨後就任的馬英九則在輪到自己提名的7位大法官外，「順便」提名了原先應該是前總統陳水扁提名的4位缺額，至此整個制度就完全破壞，並且完全沒考慮任期交錯問題。這樣的狀況，讓後來的總統在大法官出缺後，只能依法提名。現在批評者把這個責任算在現任總統身上，完全是倒果為因。

黨政人士接著指出，從過去兩次蔡總統提名的大法官人選來看，就結構而言，這次新任的4位大法官，除了來自司法實務界的呂太郎、楊惠欽，其餘兩位蔡宗珍、謝銘洋加上原有的許宗力、蔡炯燉、許志雄、詹森林、黃瑞明及黃昭元幾位，都是知名並且長期參與各種公民社會、人權與民主倡議的法律學者，這個組合將是台灣首次出現、自由派大法官占半數的情形，而把這些長期貢獻人權、民主倡議的司法人抹成「政治色彩高」，實在不倫不類。

這位人士說，大法官被視為「憲法天空裡的星斗」，更是處理社會重大價值爭議的天秤，例如不久前的同婚釋憲，現任大法官的法學素養與進步性，幾乎是國際公認的高水準。部分評論用有色眼鏡把這些大法官區分顏色，甚至把大法官即將要處理的「年改」、「黨產條例」這兩項關鍵國家改革與民主轉型向前或後退的釋憲，也當成對大法官意識形態審查的標準，極不適當。（編輯：趙蔚蘭）1080628