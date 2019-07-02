最終場政見會3日談經濟 郭台銘：我會火力四射

國民黨總統初選參選人郭台銘2日上午在台北發表新書「從郭董到果凍：相信郭台銘」，分享他的心路歷程與人生哲學。中央社記者張皓安攝 108年7月2日

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統初選最後一場政見會明天登場，將聚焦經濟議題。國民黨總統初選參選人郭台銘今天說，台灣經濟停滯幾十年，火力全開還來不及，必須砲聲隆隆，談起經濟他會火力四射，但也強調國民黨最終要團結。

郭台銘今天上午出席「從郭董到果凍：相信郭台銘」新書發表會，這本書以第一人稱口述的方式，分享他從鴻海董事長郭董到國民黨總統初選參選人的心路歷程和人生哲學。

郭台銘致詞時說，「計利當計天下利，求名當求萬世名」是故總統蔣經國辦公室的一副對聯，他看到之後就牢記在心中，他現在已經辭掉工作，不再為他個人賺錢，他出來參選總統，是盼把自己的經驗傳承，以及有機會改造他所痛恨的貪腐問題等，幫助台灣經濟起飛。

郭台銘在書中分享說，5月開始他連續下鄉，跟很多年輕人座談、向地方達人請益，傾聽百業心聲，大家都說台灣有六缺，但其實還有第七缺，那就是缺乏有能力帶領國家轉型的領導人。

郭台銘在書中提到，他曾跟日本領袖級人物聊天，對方告訴他，日本不缺政治家、科學家、教育家，但缺企業家，而台灣要一次解決七缺，的確需要企業家總統，因此他決定出來承擔。

郭台銘說，不少企業朋友對他說，光是憑他願意放下一切，從眾星拱月的企業走出、轉化自我，成為總統參選人，這份勇氣就無人可比。

談到轉換跑道後的轉變，郭台銘提到，在自己創業的公司，很多事都是他拍板定案，但站在台灣的立場上，他理解那是不同的折衝和說服的過程；從為企業負責，到成為大家的公僕，他坦言：「要學習的還很多。」

郭台銘指出，他漸漸習慣錄影要化妝這件事，一開始很彆扭，大家也要他多展露笑容，改進以往嚴肅的表達方式，但他認為，有一點不能變，就是講實話、做實事，用心拚經濟，不開空頭支票。

他說，人生到最後階段的拚搏，他想為中華民國拚，拚一個揚眉吐氣、國富民強、安居樂業的鴻圖大願。他會盡力照顧每一個人，讓台灣再度發光。

媒體詢問，明天是國民黨總統初選國政願景電視發表會最後一場，準備狀況如何、是否會火力全開，郭台銘說，台灣經濟停滯了幾十年，要不斷火力全開，甚至火力全開還來不及，必須砲聲隆隆，但是他強調，國民黨如果不能團結在一起，就無法創造高雄贏、台灣贏、中華民國贏「三贏」，大家可以有不同意見，但最後一定要團結。

至於郭台銘日前提出新生兒0至6歲國家養的政見，被同為國民黨總統初選參選人朱立倫質疑財源問題，郭台銘說，國家如果沒有年輕的下一代，國家的未來在哪裡，他會找出創新式的財源，但這不是5分鐘就講的完，如果每件事要問的那麼清楚，他沒辦法做事，他有他找預算的方法，抽富人稅是其中之一。

媒體詢問，目前少有挺郭立委，是否有信心扮演好國民黨母雞角色，郭台銘說，誰說沒有立委挺他，是因為他們怕被攻擊，挺他的高雄市副議長陸淑美被攻擊的一塌糊塗，到底誰在破壞團結，他也再次強調，沒有團結，就是三輸，高雄輸、中華民國輸、立委輸。（編輯：林興盟）1080702